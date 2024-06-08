الثانوية مش آخر الدنيا.. تعرف على بدائل قوية لطلاب الإعدادية 2024: مدارس التمريض وSTEM

تعاونت وزارة التربية والتعليم المصرية مع عدة وزارات أخرى داخل الجمهورية أبرزها وزارة الصحة لإتاحة فرصة تعليمية للحاصلين على الإعدادية هذا العام، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات وذلك في مبادرة متميزة من الوزارة لتوفير حلول وبدائل تعليمية للطلاب لدراسة تخصصات مختلفة عن الثانوية لاستكمال مراحل التعليم بصورة طبيعية.

بدائل الثانوية العامة لحملة الإعدادية

حرصت الوزارة على توفير مجموعة من فرص التعليم لحاملي الشهادة الإعدادية هذا العام لمن لا يرغب في الالتحاق بالثانوية العامة، لذلك نستعرض في الآتي أفضل البدائل المستقبلية للدراسة والعمل بعد التخرج مباشرة:

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

مدارس المتفوقين تتميز بطبيعة خاصة في الدراسة عن غيرها من التخصصات الأخرى، وجدير بالذكر أن الطلاب لا يحملون كتب دراسية، غير أن الدراسة في الأساس قائمة على البحث في المصادر التعليمية المرتبطة بمواضيع الدراسة:

حيث يتم تقسيم درجات الطالب بنسبة 60% على المشروع الذي يقدمه و40% على المواد العلمية.

أيضًا توفر المدارس إمكانية تقديم مشروع الدراسة من قبل مجموعة من الطلاب أو كل طالب على حدا.

لذلك حتى يتم الالتحاق بمدارس المتفوقين ينبغي أن يحصل الطالب في الإعدادية على نسبة 98% من مجموع درجاته الكلية.

مدارس التمريض

واحدة من أهم بدائل الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية وقد وصل عدد مدارس التمريض حوالي 374 في مختلف محافظات الجمهورية، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة حرصت على تطوير مجموعة من الشعب والتخصصات في المعاهد الفنية الصحية وذلك حتى يتمكن الطالب من دراسة كل ما يتعلق بالأمور الصحية، وعليه فإن الوزارة تحرص على توفير أفضل الفرص لبدائل الثانوية حتى يتمكن الطلاب من الاختيار بسهولة ما يتناسب مع ميولهم التعليمية.