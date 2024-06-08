 اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

تعتبر عملية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة واحدة من أكثر القضايا التي تشغل بال المواطنين العراقيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على الدعم وينتظر الجميع الإعلان عن أسماء المقبولين في هذه الوجبة، حيث يهدف برنامج دعم الرعاية الاجتماعية إلى تحسين مستوى معيشة المستفيدين وتوفير حياة كريمة لهم وقد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن سبب تأخير صرف الوجبة الأخيرة يعود إلى كثرة الطلبات المقدمة من الفئات المستحقة. في هذا التقرير، سنستعرض رابط البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يعتبر الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق قضية ذات أهمية كبيرة ويمكن للمواطنين الاستعلام عن المقبولين في الوجبة السابعة من خلال اتباع خطوات بسيطة.

يتوجب عليهم التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية، واختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية من ضمن الخدمات المتاحة.

بعد ذلك يحددون الوجبة المرغوب الاستعلام عنها ويكتبون كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهوية، والمحافظة التابع لها المتقدم.

بعد إدخال البيانات، يتم الضغط على زر استعلام، ثم تنزيل كشوفات الأسماء المشمولين بملف PDF

شروط القبول بالرعاية الاجتماعية فى العراق

يشترط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من المعايير للاستحقاق من دعم الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بشكل دائم في العراق. كما يشترط ألا يحصل المتقدم على أي معاش حكومي شهري وألا يمتلك أصول أو عقارات باهظة الثمن. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عاماً للرجال، وبين 15 و55 عاماً للنساء.

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال برنامج دعم الرعاية الاجتماعية إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً. إن التزام الوزارة بمراجعة الطلبات بدقة وتقديم الدعم المستحق يعكس حرصها على ضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وفعّال. من خلال هذه الجهود، يتمكن المواطنون من الحصول على الدعم اللازم لتحسين ظروفهم المعيشية وضمان مستقبل أفضل لأسرهم.