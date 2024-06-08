“تم اعتمادها رسمياً✅” بوابة الازهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية 2024 برقم الجلوس Natiga.azhar.eg

أخيراً وبعد طول انتظار وترقب من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور تم تفعيل بوابة الازهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية 2024 الترم الثاني لجميع الطلاب على مستوى كافة المحافظات المصرية المختلفة، وذلك حيث كان الطلاب قد انتهوا منذ فترة طويلة من أداء الامتحانات الخاصة بهم في جميع المواد الدراسية ومنذ ذلك الوقت وهم يترقبون الإعلان الرسمي عن اعتماد النتيجة ورفعها من أجل استخراجها والاطمئنان على مستواهم الدراسي في هذا العام 2024/2023، وإليكم التفاصيل.

بوابة الازهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية 2024

تم تفعيل رابط بوابة الازهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية 2024 الترم الثاني بعد أن قام السيد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف باعتماد نتيجة الشهادتين رسمياً، حيث قام باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بلغت (76.78%) من إجمالي عدد 177 ألف و656 طالب وطالبه تقدموا لأداء الامتحانات وحضر منهم نحو 173 ألف و448 طالب وطالبه نجح منهم 133 ألف و333 طالب وطالبه، كما اعتمد سيادته نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح (82.60%) من إجمالي عدد 194 ألف و263 طالب وطالبه تقدموا لأداء الامتحانات حضر منهم إجمالي عدد 192 ألف و1 طالب وطالبه، واستطاع النجاح نحو 158ألف و594 طالب وطالبه، وأصبحت النتيجة الآن متاحة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية ليتمكن الجميع من استخراجها بكل سهولة ودون الحاجة إلى التوجه للمعهد التابع له.

استعلام نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024

من خلال بوابة الازهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية 2024 الترم الثاني يمكن الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، وذلك وفقاً لمجموعة الخطوات التالية:-