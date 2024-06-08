“اعملي حاجة حلوة للعيد” كرات جوز الهند بالشوكولاتة حضريها بسهولة في دقائق هيحبها الجميع!

من الحلويات الشهيرة التي يمكن اللجوء إلى إعدادها في الأعياد هي كرات جوز الهند بالشوكولاته وذلك لسهولة تحضيرها و تكلفتها البسيطة لأنها لن تحتاج إلى مكونات باهظة التكاليف كما أنها لا تحتاج وقت كبير ومجهود، وجدير بالذكر أن أي سيدة بإمكانها الإبداع والتفنن من خلال إضافة لمستها الخاصة وفقًا للمتوفر لديها كما يمكنها تشكيل القطع لجذب الأطفال والكبار في الحفلات والمناسبات المتعددة.

كرات جوز الهند بالشوكولاتة

تعتبر هذه الوصفة من الحلويات اللذيذة التي يفضلها جميع أفراد الأسرة، لذلك يمكن تجهيزها بسهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة وأيضًا إحضار مجموعة من المكونات متوفرة لديكي في المطبخ:

المكونات

كوب جوز هند ناعم.

سكر بودرة كوب واحد.

عبوة قشطة.

ملعقة فانيليا.

كوب حليب مكثف محلى.

زبدة.

كوب حليب بودرة.

1 كوب سميد خشن.

شوكولاتة للتزيين.

طريقة التحضير

يتم إحضار إناء به مقدار الزبدة ثم رفعه على النار حتى تذوب تمامًا ثم يضاف مبشور جوز الهند والسميد مع الاستمرار في التقليب ثم اتباع الآتي: