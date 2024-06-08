قبل ما تدفع زيادة.. تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية 2024 وخطوات الدفع!

ينتظر المواطنون في جمهورية مصر العربية بفارغ الصبر الإعلان الصادر عن وزارة الكهرباء في تغير أسعار شرائح الكهرباء، وذلك بعد التعديلات الأخيرة على أسعار الخبز المدعوم لذلك فإنه من المتوقع أن تطبق الشركة القابضة لكهرباء مصر الأسعار الجديدة على الشرائح وذلك اعتبارًا من يوليو المقبل بعد اعتماد لأسعار المحدثة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

قائمة أسعار شرائح الكهرباء الحالية 2024

تتراوح نسبة الزيادة التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء بين 16% وحتى 26% وقد بدأ تطبيقها منذ يناير الماضي وحتى يونيو الجاري لكافة المشتركين في الشركة القابضة للكهرباء، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

الشريحة الأولى الاستهلاك من 0 حتى 50 كيلووات بسعر 58 قرش.

الشريحة الثانية الاستهلاك من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 68 قرش.

الشريحة الثالثة الاستهلاك من 0 إلى 200 كيلووات بسعر 83 قرش.

الشريحة الرابعة الاستهلاك من 201 إلى 350 بسعر 125 قرش.

الشريحة الخامسة الاستهلاك من 351 إلى 650 بسعر 140 قرش.

الشريحة السادسة الاستهلاك من 651 إلى 1000 بسعر 150 قرش.

الشريحة السابعة الاستهلاك أكثر من 1000 بسعر 165 قرش.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وفرت الشركة القابضة للكهرباء خدمة الاستعلام عن الفاتورة الصادرة لشهر يونيو الجاري عبر الإنترنت وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: