سجل للحصول على الدعم.. خطوات التسجيل في دعم ريف بالسعودية بخطوات بسيطة

في إطار جهودها لتعزيز التنمية الزراعية ودعم المزارعين، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية منصة ريف الإلكترونية، التي تهدف إلى مساندة العاملين في القطاع الزراعي عبر تمويل مشروعاتهم وتحفيزهم على تطويرها، يتم توفير هذا الدعم وفقًا لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة التي يجب استيفاؤها للحصول على المساعدة المالية، يمكن للمزارعين التقدم بطلب للحصول على الدعم عبر الموقع الرسمي للمنصة، حيث يشترط تقديم كافة المستندات اللازمة أثناء عملية التقديم، يجب على المتقدمين التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة في الطلب لضمان قبول طلباتهم.

طريقة التسجيل في دعم ريف

توجه إلى الصفحة الرئيسية لمنصة “ريف” عبر الإنترنت من خلال كتابة العنوان الإلكتروني للمنصة في شريط المتصفح.

بمجرد الوصول إلى الموقع، ابحث عن خيار “طلب الدعم” أو “التقديم للدعم” واضغط عليه لبدء عملية التسجيل.

اختر خيار “فتح حساب جديد” لتتمكن من التقديم للدعم بشكل صحيح.

ستظهر لك صفحة تطلب منك ملء استمارة تتضمن عدة معلومات. يرجى إدخال جميع البيانات بدقة، وتشمل هذه المعلومات:

أدخل بريدك الإلكتروني الحالي الذي يمكنك الوصول إليه بانتظام.

اكتب رقم هويتك الوطنية كما هو مدون في بطاقتك الشخصية.

أدخل رقم هاتفك المحمول الذي تستخدمه باستمرار.

قم بتحديد العنوان الوطني الخاص بك، واملأ تفاصيل المشروع الذي تحتاج الدعم له، بالإضافة إلى بيان الدخل الشهري أو السنوي.

بعد إدخال البيانات، ستتلقى رسالة نصية على هاتفك الجوال تحتوي على رمز التحقق المرئي.

أدخل رمز التحقق المرئي في الحقل المخصص لذلك في الموقع للتأكد من هويتك.

أدخل رقم حسابك البنكي لضمان تحويل الدعم إلى الحساب الصحيح.

بعد ملء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، انقر على زر “التسجيل” لإكمال عملية إنشاء الحساب والتقديم للحصول على الدعم.

شروط قبول الدعم في منصة ريف