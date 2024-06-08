حقيقة صرف 10 كيلو دقيق لكل فرد بـ 30 جنيه على بطاقة التموين …. والتموين توضح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار جديد بشأن منظومة الخبز الجديدة بعد قرارها بتحريك سعر رغيف الخبز البلدي، والذي تم تطبيقه بداية من 1 يونيو الجاري ، ويتضمن القرار الصادر عن الوزارة صرف الدقيق من المستودعات بموجب البطاقة التموينية بتحديد حصل لكل فرد مستفيد من البطاقات التموينية من الدقيق المدعم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة صرف 10 كيلو دقيق لكل فرد بـ 30 جنيه على بطاقة التموين

حقيقة صرف 10 كيلو دقيق لكل فرد بـ 30 جنيه على بطاقة التموين

وأقرت وزارة التموين عن قرار صرف 10 كيلو دقيق لكل فرد بـ 30 جنيه على بطاقة التموين من خلال المستودعات بموجب البطاقات التموينية والذي سوف يكون بإستمرار صرف وتوزيع دقيق المستودعات بنفس الحصة المقررة وهي 10 كيلو جرام لكل مواطن مسجل على بطاقة التموين بسعر 30 جنيه لحصة الفرد.

وأكدت الوزارة على الصفحة الرسمية لها أنه سوف يتم الصرف لتجار المستودعات من المطاحن التموينية المربوطة عليه شهرياً ليكون سعر الطن 2800 جنيه ، على أن يقوم المستودع بصرفه للمواطنين من خلال البطاقات التموينية بسعر 30 جنيه للشيكارة وزن 10 كيلة جرام بسعر 30 جنيه للفرد.

وبدأت وزارة التموين في تطبيق هذه القرارات بداية من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وشددت الوزارة على المخابز البلدية على إنتاج الخبز المدعم بنفس المواصفات التي أعلنت عنها الوزارة بوزن 90 جرام على أن يتم بيعه للمواطن بـ 20 قرش.

حصة بطاقة التموين من الدقيق والخبز