الشروط وطريقة التسجيل.. منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية 1445

أفادت المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية أنه يمكن تقديم طلب للحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية للمستفيدات من معاش أفراد العائلة المشترك المتوفى، بناء على الشروط المحددة في نظام التأمينات، كما بينت المؤسسة كيفية التقديم للحصول على المنحة الفئات المؤهلة والمشمولة بقرار الصرف.

منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية

أعلنت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” عن شروط استحقاق منحة الزواج للورثة القادمة على الزواج وأكدت أنه يتم صرف منحة الزواج لكل مستفيدة مرة واحدة فقط، ويشترط أن تكون المستفيدة من راتب أفراد عائلة المشترك المتوفى كما يجب تسجيل الزواج في الجهات المختصة، ونوهت التأمينات الاجتماعية أنه سيتم إيقاف المعاش ثم تصرف منحة الزواج بقيمة 18 شهر من نصيب المستفيدة تلقائيا ودون الحاجة لتقديم طلب.

شروط صرف منحة الزواج

حددت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدة متطلبات للحصول على منحة الزواج، وهي كالتالي:

لكي تحصل الوريثة المستفيدة على منحة الزواج يجب أن تكون مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية.

يتم توثيق الزواج في الدوائر الحكومية المختصة.

يتم صرف منحة الزواج بشكل تلقائي مرة واحدة دون الحاجة إلى تقديم طلب من قبل المستفيدة مع العلم أنه يتم إيقاف المعاش الخاص بها.

في حالة وقوع الطلاق أو وفاة الزوج تصرف للمرأة معاشات التأمينات الاجتماعية لأنها تدرج مرة أخرى ضمن قائمة المستحقات.

خطوات التسجيل في منحة الزواج

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية منحة الزواج عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة من خلال الرابط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: