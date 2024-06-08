شوف نتيجتك.. ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم عبر موقع البوابة الالكترونية ونتيجة نت

يهتم العديد من الطلاب والطالبات بنتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، ومن المتوقع أن تظهر النتائج خلال ساعات قليلة، ينتظر الجميع هذه اللحظة بفارغ الصبر ليملأ الفرح بيوت الطلاب وأسرهم احتفالًا بالنجاح الذي حققوه؛ بعد التعديلات التي أجرتها مديرية التربية والتعليم في المحافظة، تمت عمليات التصحيح بدقة وبدون أي أخطاء. كما مرت العملية الامتحانية في اللجان دون أي مشاكل تذكر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

يشهد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية باستخدام رقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني اهتمامًا كبيرًا من قبل الطلاب والطالبات، ينتظر الكثير منهم إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في جميع لجان المحافظة.

انتهت عمليات التصحيح في مركز المحافظة، شبين الكوم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قريبًا عبر بوابة المنوفية الإلكترونية على الإنترنت، حيث سيتم توفير نسخة إلكترونية للاستعلام عن النتائج؛ مع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، سيتم أيضاً الكشف عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة.

لينك نتيجة نت الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع نتيجة نت من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع نتيجة نت.

اختر خيار “نتيجة الفصل الدراسي الثاني”.

حدد المرحلة التعليمية المناسبة.

أدخل بيانات الطالب كاملة.

اكتب الاسم والرقم القومي ورقم الجلوس.

اضغط على زر “عرض النتيجة”.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية عبر موقع المحافظة

بعد الإعلان الكامل عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، يجب على الطلاب اتخاذ قرار بشأن المدرسة الثانوية التي يرغبون في الانتقال إليها بعد ظهور التنسيق، يمكن لجميع الطلاب الآن الاستعلام عن النتائج عبر موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة باتباع الخطوات التالية: