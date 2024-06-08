“لينك مباشر” نتيجة الشهاة الاعدادية المنوفية بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها رسمي

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية العامة لدور مايو 2024 بنسبة نجاح بلغت 81.62%، وذلك بعد أن حضر الامتحانات 80,982 طالبًا وطالبة من المدارس المختلفة. كما اعتمد المحافظ نتائج الصف الثالث الإعدادي للصم بنسبة نجاح 78.57% من بين 42 طالبًا، ونتائج الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.22% من أصل 3950 طالبًا من بين 3958 متقدمًا. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد نتائج امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 72.73% لحضور 11 طالبًا، ونتائج التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 100% لحضور 131 طالبًا.
نتيجة الشهاة الاعدادية المنوفية
يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 بسهولة باستخدام الاسم ورقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.
- كما يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع “نتيجة نت” وهو موقع متخصص في عرض نتائج الامتحانات.
- بمجرد الدخول إلى الموقع، ابحث عن خيار “الشهادة الإعدادية” أو “المرحلة الإعدادية”. غالبًا ما يكون هناك قائمة منسدلة أو قسم مخصص لنتائج الامتحانات.
- في الصفحة المخصصة للاستعلام عن النتائج، سوف تجد خانة مخصصة لإدخال رقم الجلوس تأكد من إدخال رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح ودقيق لتجنب أي أخطاء قد تعيق عرض النتيجة.
- قبل الضغط على زر البحث، تأكد مرة أخرى من رقم الجلوس الذي أدخلته. هذا التأكيد يساعد في ضمان إدخال الرقم الصحيح وبالتالي الحصول على النتيجة الصحيحة.
- بعد إدخال رقم الجلوس والتأكد منه، انقر على زر “البحث” أو “عرض النتيجة”. ستظهر لك النتيجة بشكل مفصل، متضمنة الدرجات في المواد المختلفة والمجموع الكلي.
- باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكن للطلاب الوصول إلى نتائجهم بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى زيارة المدرسة أو مديرية التعليم بشكل شخصي.