“لينك مباشر” نتيجة الشهاة الاعدادية المنوفية بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها رسمي

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية العامة لدور مايو 2024 بنسبة نجاح بلغت 81.62%، وذلك بعد أن حضر الامتحانات 80,982 طالبًا وطالبة من المدارس المختلفة. كما اعتمد المحافظ نتائج الصف الثالث الإعدادي للصم بنسبة نجاح 78.57% من بين 42 طالبًا، ونتائج الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.22% من أصل 3950 طالبًا من بين 3958 متقدمًا. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد نتائج امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 72.73% لحضور 11 طالبًا، ونتائج التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 100% لحضور 131 طالبًا.

نتيجة الشهاة الاعدادية المنوفية

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 بسهولة باستخدام الاسم ورقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية: