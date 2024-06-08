رابط التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور 1445 والشروط اللازمة noor.moe.gov.sa

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن رابط التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور 1445، بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب التسجيل أمام الطلاب تيسيراً على أولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تعاني منه البلاد، وبدأ أولياء الـأمور في البحث عن رابط التسجيل والسن المناسب للتقديم والشروط اللازمة، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ……

ما هو السن المناسب لدخول الروضة 1445-1446

وكانت وزارة التعليم السعودية أعلنت عن السن المناسب لدخول الروضة للعام الدراسي 1445-1446 ، وهو من 3 سنوات إلى 5 سنوات وأضاف مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن تحديد عمر الطالب ليس أمراً سهلاً بل يعتمد على استعداد الطفل الفردي والنضج العاطفي والإجتماعي، هذا بالإضافة إلى قدرة الطالب على التكيف مع البيئة الجديدة في هذا السن الصغير.

رابط التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور 1445

وأعلنت الوزارة السعودية للتعليم عن أنه يجب على ولي الأمر التسجيل للطالب في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور وإليكم الخطوات ….

زيارة موقع نظام نور الالكتروني .

اضغط على تسجيل الدخول وادخل بيانات ولي الأمر في الخانات الموضحة.

اضغط على التقديم في رياض الأطفال.

وادخل بيانات الطالب .

ارفق الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.

شروط التسجيل في رياض الأطفال 1445

وأعلنت وزارة التعليم السعودية عن عدة شروط يجب أو تتوافر في الطلاب الراغبين في التسجيل في مرحلة رياض الأطفال وهي: