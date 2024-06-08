السامبا ضد المكسيك!! موعد مباراة البرازيل والمكسيك والقنوات الناقلة ضمن الاستعداد لكوبا أمريكا 2024

يستعد منتخب السامبا البرازيلي لمواجهة ودية أمام نظيره المكسيكي على الأراضي الأمريكية، ضمن تحضيراته للاستحقاقات الرسمية القادمة، وعلى رأسها بطولة كوبا أمريكا 2024 التي ستقام في الولايات المتحدة ابتداءً من 21 يونيو المقبل، كما سيخوض المنتخب البرازيلي مباراة تحضيرية ثانية قبل انطلاق البطولة القارية أمام المنتخب الأمريكي، مستضيف البطولة، في 13 يونيو الجاري.

موعد مباراة البرازيل والمكسيك

هذا ومن المقرر أن تقام مباراة البرازيل ضد المكسيك في ملعب كايل فيلد بولاية تكساس الأمريكية، فجر يوم الأحد القادم الموافق 9 يونيو 2024، وتحديدا في تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وهو الموعد الذب يوافق التوقيتات التالية بعدد من البلاد العربية والأجنبية.

– الإمارات – عُمان: 05:00 صباحاً

– السعودية – فلسطين – مصر – قطر – البحرين – الكويت – العراق – سوريا – الأردن – تركيا – لبنان: 04:00 صباحاً

– توقيت وسط أوروبا (CET): 03:00 صباحاً

– دول المغرب العربي: 02:00 صباحاً

– توقيت جرينتش: 01:00 صباحاً

– الولايات المتحدة (التوقيت الشرقي): 08:00 مساء السبت

– توقيت البرازيل: 10:00 مساء

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك

كما هو معتاد في المباريات الودية الدولية خلال فترة التوقف الدولي، ستكون شبكة بي إن سبورتس (beIN Sports) الناقل الحصري لهذه المواجهات التحضيرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه وحتى الآن لم تحدد الشبكة القناة المخصصة لبث مباراة البرازيل ضد المكسيك.

قنوات أخرى تمكنك من مشاهدة مباراة البرازيل والمكسيك

بالإضافة إلى بث المباراة عبر شاشاتها، تتيح شبكة بي إن سبورتس القطرية للمشاهدين إمكانية متابعة المباراة عبر منصاتها الرقمية، والتي تتطلب الاشتراك المدفوع.

تعرف على مجموعة البرازيل والمكسيك في كوبا أمريكا 2024

تعد المباراة التحضيرية ضد المكسيك فرصة مهمة لمنتخب السامبا للتجهيز لبطولة كوبا أمريكا، حيث أوقعت القرعة منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات كولومبيا، باراغواي، وكوستاريكا.

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