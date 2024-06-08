“أضبطها الآن” تردد قناة لبيك اللهم لبيك الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات للاستمتاع بشعائر الحج وتكبيرات العيد

يركز الكثير من المسلمين على القنوات الدينية التي تنقل شعائر الحج وتكبيرات عيد الاضحي المبارك وفي هذا المقال سوف نعرض لكم تردد قناة لبيك اللهم لبيك، حيث تعد قناة سعودية متخصصة في إذاعة مناسك الحج وتكبيرات عيد الأضحى والتي تبث مباشرة بشكل منتظم على مدار العام، بالإضافة إلى مشاركة باقات البرامج الدينية التي يتم فيها شرح شعائر الحج والعمرة بالشكل الصحيح للمسلمين، وإليكم في السطور القادمة كافة التفاصيل الخاصة بتردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك

سوف نعرض لكم المزيد من الترددات التي تساعدك في البحث وتنزيل تردد قناة لبيك اللهم لبيك وإليكم الترددات:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12654 أو 10922.

استقطاب: أفقي H.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

التشفير: قناة مجانية.

أما عن تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، فيكون كالآتي:-

التردد: 12025 أو 12015.

استقطاب: عمودي V.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD

التشفير: قناة مفتوحة.

كيفية ضبط تردد قناة لبيك اللهم لبيك الجديد 2024

يمكنكم ضبط تردد قناة لبيك اللهم لبيك على أجهزة الرسيفرات الخاصة بكم عن طريق الخطوات التالية:-