كيفية التسجيل.. نتائج طلاب الأردن عبر منصة أوبن إيمس

يبحث الكثير من المواطنين في الأردن عن رابط تسجيل الدخول إلى منصة “أوبن إيمس”، التي تعد من أبرز المنصات الحكومية لعرض النتائج الدراسية، ينتظر بعض أولياء الأمور والطلاب بلهفة صدور النتائج، ويشعرون بالقلق والتوتر نظرا للتأخير في إعلانها لذلك، نستعرض في الفقرات التالية جميع التفاصيل حول كيفية الوصول إلى نتائج الطلاب، والفوائد التي يقدمها التسجيل في منصة “أوبن إيمس”.

إجراءات التسجيل في منصة “أوبن إيمس”

لتسجيل الدخول إلى منصة “أوبن إيمس”، يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل الى الموقع الرسمي لمنصة “Open EMIS“.

اضغط على الزر “تسجيل جديد”.

قم بتدوين جميع بياناتك الأساسية مثل الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنس والعنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.

حدد كلمة مرور قوية.

قم بإعادة إدخال كلمة المرور للتحقق.

اضغط على الزر “تسجيل”.

يحتاج النظام بعد ذلك إلى تأكيد تسجيلك عبر النقر على الرابط المرسل إلى بريدك الإلكتروني.

فوائد منصة أوبن إيمس الأردن 2024

تعد منصة “أوبن إيمس” برنامج محوري في مجال التعليم، إذ توفر العديد من الفوائد لكافة المشاركين في العملية التعليمية، بما في ذلك: