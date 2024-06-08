منصة مظلتي الآن لينك تنزيل pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة القادمة لجميع المحافظات العراقية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية، وذلك لأنه هناك عدد كبير من المواطنين الذين يرغبون في معرفة الأسماء المقبولة في الوجبة الأخيرة، كما أكدت الوزارة بأن عدد المستفيدين من هذه الوجبة سيكون كبير جدًا، وهذا ما سبب تأخير الإعلان عن أسماء المشمولين في الوقت المحدد، حيث تعمل اللجان المختصة حالياً في مراجعة طلبات المتقدمين لأجل تقديم الدعم للأفراد الأكثر استحقاقًا، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية الاستعلام عن كشوف هذه الأسماء، فيجب عليك قراءة السطور القادمة.

لينك تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة إلكترونية تفيد الأشخاص الذين يرغبون في معرفة أسماء المشمولين بالرعاية، وهذه الخدمة المميزة تتيح للمواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين بشكل سهل وسريع، ويتم ذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية:

زيارة منصة مظلتي الإلكترونية، وهي منصة تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم الضغط على خيار “الرعاية الاجتماعية”.

الآن ينبغي على المتقدم تحديد رقم الوجبة التي يريد أن يستعلم عنها.

كما يجب تحديد اسم المحافظة التي ينتمي الفرد إليها.

في الخانات المخصصة قم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة الخاصة بالمستفيد.

الضغط على كلمة “استعلام”.

وبذلك سوف تظهر قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية