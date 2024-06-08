رابط التسجيل في الدرك الوطني 2024 وزارة الدفاع الجزائرية والشروط اللازمة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن تخصيص رابط التسجيل في الدرك الوطني 2024،للإلتحاق بوظائف الجيش الجزائري، والتي تسعى من خلالها الحكومة الجزائرية لتعزيز قوى الأمن والدفاع بالبلاد، وتحرص الحكومة الجزائرية على اختيار أفضل المرشحين المتأهلين للإنضمام للجيش الجزائري، ووضعت وزارة الدفاع بالجزائر عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التقديم في الوظائف المعلن عنها….

شروط التسجيل في الدرك الوطني الجزائري 2024

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن عدة شروط يجب أو تتوافر في المتقدمين لوظائف الدارك الوطني الجزائري والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المواطن جزائري الجنسية ومقيم في الجزائر إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم لائق بدنياً.

ألا يكون المتقدم متزوج .

يجب أن يكون طول المتقدمين من الرجال عن 170 سم أو أكثر.

أما للنساء لا يقل طولهم عن 160 سم.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 22 عام.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تعليمي مناسب.

الأولوية للأشخاص الحاصلين على شهادات التكوين والشهادات المهنية.

رابط التسجيل في الدرك الوطني 2024 الجزائر

واعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في وظائف الدرك الوطني 2024 تيسيراً على عدد كبير من الراغبين في التسجيل لرتبة ضابط صف وضابط ورجل صف ، وإليكم خطوات التسجيل…..