استعدوا.. امتحانات السادس الاعدادي العراق الدور الاول 2024 وحقيقة تسريب الامتحانات

امتحانات السادس الاعدادي العراق الدور الاول 2024 التي يؤديها الطلاب خلال هذه الفترة وفقاً للجدول الزمني للامتحانات، لقد شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة مختصة تقوم بعملية المراقبة على سير الامتحانات للحفاظ على استقرار اللجان المدرسية، حيث توافد الآلاف من الطلبة والطالبات صباح اليوم السبت 8 من حزيران لأداء اختبارات السادس الاعدادي الدور الاول للسنة الدراسية 2023-2024، وشهدت اللجان حالة من الهدوء التامة،

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم أن الطلاب كانوا أكثر التزاماً بالتعليمات، وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات السادس الاعدادي الدور الأول نحو 650 ألف طالب من جميع المحافظات العراقية، ويناشد الدكتور إبراهيم نامس الجبوري الطلاب في المرحلة الإعدادية الابتعاد أن صفحات الغش الزائف للحفاظ على مستقبلهم لأنهم لا يستفيدون من صفحات الغش أي شئ، تابعوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول امتحانات السادس الاعدادي العراق الدور الاول 2024.

امتحانات السادس الاعدادي العراق الدور الاول 2024

تطبق وزارة التربية كافة الأجراءات الأمنية المشددة لعدم السماح بأي غش أو تلاعب داخل اللجان المدرسية، يؤدي طلاب السادس الاعدادي اختبارات الدور الأول الشعبة العلمية والأدبية والاحيائي والتطبيقي، كما هناك حملات تفقدية من مدرسات التربية والتعليم على مستوى المحافظات بتوجيهات الدكتور إبراهيم نامس الجبوري لمرور فترة الاختبارات دون شكاوى أو مشاكل، انطلقت الامتحانات صباح اليوم السبت 8 حزيران بدايةً من الساعة 7 صباحاً بتوقيت بغداد وأنهى الطلاب امتحان اللغة الإسلامية وأكد الطلاب أن الامتحان كان في غاية السهولة.

جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول 2024