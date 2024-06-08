هيئة التقاعد الوطنية تعلن عن.. زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

كثرت في الآونة الأخيرة الأبحاث حول معرفة ما إذا كانت هيئة التقاعد الوطنية ستزيد من رواتب المتقاعدين في العراق 2024، تشكل رواتب المتقاعدين في العراق جزء هام من الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الذين قدموا خدماتهم للبلاد خلال حياتهم العملية، يعتبر الحصول على راتب التقاعد حقا مشروعا لمن يستحقه من الفئات العمرية، وهو تعبير عن التقدير والاعتراف بالجهود التي قدمها المتقاعدون خلال مسيرتهم المهنية، تحتوي رواتب المتقاعدين في العراق على مجموعة من المزايا والامتيازات التي تساعدهم على مواجهة تحديات الحياة بعد التقاعد، بما يشمل تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية.

زيادة رواتب المتقاعدين 2024 فى العراق

تم البحث كثيرا عن معرفة ما إذا كانت هيئة التقاعد الوطنية قد قررت زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، بناء على تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة المالية، تم الموافقة على زيادة الحد الأدنى لأجور أصحاب المعاشات إلى 700 ألف دينار عراقي، وجاءت هذه الزيادة بعد زيادة سابقة تمت الموافقة عليها بقيمة 100 ألف دينار عراقي، وذلك في إطار ضمان حياة كريمة لجميع المستفيدين، يرجى الاتصال بمكتب التقاعد الوطني للاستفسار عن هذه الزيادة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

من خلال البحث لمعرفة كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، سنوضح لكم الخطوات التي يجب اتباعها على النحو التالي:

ادخل الى الموقع الرسمي لوزارة المالية.

بعد ذلك أدخل اسم المستخدم ورقم الهوية.

حدد نوع الخدمة التي ترغب فيها.

أدخل جميع التفاصيل المتعلقة بالمستفيد.

انقر على أيقونة “بحث”.

عندها ستتمكن من الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب والزيادة.

متطلبات التأهل لزيادة المعاش التقاعدي في العراق

هناك عدة شروط ضرورية للحصول على معاش التقاعد في العراق، سنعرض لكم هذه الشروط على النحو التالي: