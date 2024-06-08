استقبال اليوم تردد قناة ماجد الفضائية على النايل سات وعرب سات لمشاهدة جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية 24 ساعة

تعد قناة ماجد من القنوات الفضائية المشهورة بشكل كبير في عالم الأطفال، حيث حققت نجاحاً كبيراً كما حازت على نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، وذلك لأنها تهتم بتقديم محتوى مميز يساعد على تطوير وتنمية شخصية الطفل نحو الأفضل، من خلال اكتساب الكثير من المعلومات والمهارات التي تزيد من نسبة الذكاء لدى الأطفال بأسلوب ممتع ومسلي، ومن خلال هذا المقال يمكن للآباء والأمهات معرفة التردد الجديد لقناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات، وقمر نايل سات، كما سنشرح لكم طريقة استقبال قناة ماجد للأطفال على جهاز التلفاز.

استقبال اليوم تردد قناة ماجد الفضائية

تقدم قناة ماجد تجربة مشاهدة ممتعة ومسلية للأطفال من مختلف الأعمار، حيث حرصت على عرض أجمل البرامج والمسلسلات التي يعشقها الأطفال على مدار اليوم، كما تسعى القناة على أن يكون البث عالي الجودة لكي يستمتع الأطفال بمشاهدة برامجهم المفضلة دون تقطيع أو تشويش، وفي السطور القادمة نذكر لكم أحدث تردد لقناة ماجد للأطفال، وهو كما يلي في مقال اليوم.

حدث تردد قناة ماجد للأطفال نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11411.

معامل تصحيح: 5/6.

معدل ترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي.

ضبط تردد قناة ماجد للأطفال عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تنزيل قناة ماجد على التلفاز