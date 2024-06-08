“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر www.monofeya.gov.eg

شهدت اللحظات القليلة الماضية اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 الترم الثاني من جانب السيد اللواء إبراهيم أبو ليمون بنسبة نجاح 81.62% وذلك على مستوى جميع الأقسام للتعليم العام والمهني والمدارس الرياضية والمدارس الخاصة والمنازل، حيث كان إجمالي عدد الطلبة والطالبات الذي أدوا الامتحانات نحو 80 ألف و982 طالبة وطالبه، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم خلال الدقائق القليلة القادمة من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة أو من خلال موقع نتيجة نت وذلك ما سنوضحه لكم من خلال هذا المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 الترم الثاني

بعد أن تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 الترم الثاني رسمياً أصبح بالإمكان الاستعلام عنها بكل سهولة ودون الخروج من المنزل، وذلك من خلال مجموعة خطوات بسيطة:-

أولًا: يتوجه الطالب أو ولي أمره إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية من هـنا .

. أو يمكن الاستعلام من خلال نتيجة نت مـن هـنا .

. ثانيًا: يتم اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني.

ثالثًا: يجب تسجيل بيانات الطالب بشكل دقيق وصحيح من رقم الجلوس أو الاسم.

رابعًا: النقر على عرض النتيجة، وانتظر لثواني قليلة لتجد النتيجة أمامك.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية 2024

تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 الترم الثاني أيضاً لمدارس الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 78.57%، واعتماد نسبة نجاح المكفوفين التي بلغت 72.73%، وكذلك نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الاعدادية المهنية جاءت 78.22%، وكذلك تم الإعلان عن أسماء الأوائل في الاعدادية وتم تهنئهم هاتفياً من جانب السيد المحافظ.