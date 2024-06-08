“شفرة GIVE_RANDOM_CAR“ شفرات لعبة جاتا GTA ANDREAS 2024.. العب واستمتع

شفرات لعبة جاتا، لعبة جاتا اللعبة التي تضم أكبر عدد من التحديات والمغامرات جعلها في مقدمة الألعاب الالكترونية الاكثر إثارة والأعلى في تحقيق نسب مبيعات غير مسبوقة، وقد جذبت اليها جمهور كبير لتنوع إصداراتها التي جعلت اللاعب يشعر بشغف وحماس دائم أثناء اللعب دون شعور بالتكرار والملل بالإضافة الى تحديثاتها المستمرة التي طورت من الجرافيك والتقنيات لجعل اللعبة أكثر واقعية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل لعبة جاتا على الهاتف وأهم الشفرات التي تساعد اللاعب على تحقيق المهام المطلوبة منه بسهولة.

شفرات لعبة جاتا GTA ANDREAS يبحث لاعبو جاتا عن شفرات اللعبة التي تمنحهم التفوق وتجعلهم يصلون لمراحل متقدمة عبر اجتيازهم للصعوبات التي تقابلهم في الطريق، حيث تمكن هذه الشفرات اللاعب من استخدام السلاح المناسب أو الركض سريعا للهرب من أفراد العصابات أو الشرطة، وكذلك العلاج والحصول على صحة كاملة عند التعرض لخطر الموت، وتدمير الأعداء والخصوم وغيرها، وسنستعرض لكم فيما يلي مجموعة من أبرز شفرات لعبة جاتا : شفرة POLICE_INCREASE: مخصصة لزيادة مستوى اللاعب.

شفرة POLICE_DECREASE: مخصصة لنقص مستوى اللاعب.

شفرة HEALTH: تمنح اللاعب صحة كاملة.

شفرة FULLCLIP: لزيادة الذخيرة.

شفرة CAR_DESTROY: لتدمير السيارة.

شفرة GIVE_RANDOM_CAR: تمنح اللاعب سيارة عشوائية

شفرة AMMO_ALL: توفر الذخيرة لكافة الأسلحة.

شفرة BOOGIE: تجعل اللاعب يرقص.

شفرة RUN_FAST: لتمكين اللاعب من الجري بأقصى سرعة. تحميل لعبة جاتا لعبة جاتا التي تجعل اللاعب يعيش تجربة مثيرة ومشوقة بسبب تضمنها للعديد من القصص المتنوعة والتحديات الممتعة تتميز بمؤثراتها عالية الدقة ورسوماتها الواقعية وتضم العديد من الشخصيات الجاذبة للاهتمام والمغامرات الفريدة من نوعها، وللاستمتاع بلعبة جاتا يمكنكم تحميلها على هواتفكم على النحو التالي :