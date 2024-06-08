“فرصة هتغير حياتك” اشترك في مسابقة الحلم 2024 ما هي خطوات وشروط الاشتراك في المسابقة

مسابقة الحلم من احد المسابقات التي يسعى العديد من الاشخاص الى الاشتراك فيها فهي الاشهر في الوطن العربي اذا الكبرى للجميع المشتركين بها، حيث يفوز بها فائز واحد مع الاعلامي الكبير مصطفى الاغا ويتم عرض هذه المسابقة على قناه ام بي سي، وتعد من المسابقات الكبرى التي تقدم جائزة بمثابة حلم عدد كبير من الاشخاص لذلك يمكن ان تحقق حلمك من خلال الاشتراك في هذه المسابقة وتكون لك فرصة في الفوز بالجائزة المقدمه من البرنامج حيث ان هذه المسابقة يتابعها الملايين من مختلف دول العالم وسوف نتعرف على كيفيه الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 خلال الفقرات التالية.

خطوات الاشتراك في مسابقه الحلم 2024

من فضل المسابقات التي تذاع حاليا هي مسابقة الحلم التي يمكن من خلالها ان تحقق حلمك من خلال الحصول على الجائزه الكبرى والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار امريكي وتتميز هذه المسابقه بالشفافية والمصداقية في اختيار المتسابق، حيث انها تعتمد على الاجابة الصحيحة فقط ويجب عليك ان ترسل كلمة حلم على رقم بلدك بشكل صحيح باللغه العربيه او اللغه الانجليزية حتى يكون لك الفرصه في الاشتراك بهذه المسابقة ويمكن ان نتعرف على ارقام الاشتراك التي تكون على النحو التالي:

الرقم الخاص بجمهورية مصر العربيه يكون 95 1458 والرقم الخاص بالمملكة العربية السعودية يكون على الرقم7555505.

و الرقم الخاص بالامارات العربية المتحدة يكون 5544.

بينما يكون الرقم الخاص بالكويت هو 25341.

والرقم الخاص بسلطنة عمان يكون 2266.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يجب ان يقوم الشخص بارسال كلمه حلم باللغه العربيه او كلمه dream باللغه الانجليزيه على الرقم الخاص ببلده بطريقه صحيحه ويتاكد من اتمام الرساله بنجاح حتى يصبح مشترك بالفعل في المسابقه كذلك يجب ان يستلم الشخص الجائزه بنفسه اذا كان من الفائزين.