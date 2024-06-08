برقم الجلوس …. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر موقع بوابة الأزهر الشريف

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، حالة من القلق بدأت تظهر على عدد كبير من طلبة وطالبات الثالث الإعدادي الأزهري بعد أن أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن الإنتهخاء من رفع النتائج على الموقع الرسمي له على الإنترنت، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام بالخطوات …..

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

حيث اعتمد الدكتور “محمد الضويني” وكيل الأزهر الشريف نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، بعد أن تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات ، وأكد “الضويني” أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 178014 طالب وطالبة، أدى الطلاب الامتحانات في اللجان على مستوى الجمهورية تحت إشراف تام من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، كما انتهت الامتحانات دون حدوث أي مشاكل أو شكاوى سواء من الطلاب أو أولياء الأمور، كما أكد الطلاب أن أسئلة الامتحان كانت في مستوى الطالب المتوسط وأنها أسئلة مباشرة.

جدير بالذكر فقد بدأت امتحانات الثانوية الأزهرية في 1 يونيو 2024 ومن المقرر أن تنتهي في 15 يولية المقبل، وشدد الضويني على الطلاب بضرورة استغلال الوقت في مراجعة الدروس والمناهج المقررة عليهم للحصول على أعلى الدرجات التي سوف تؤهلهم للالتحاق بالجامعات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024