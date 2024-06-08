“جددها من هاتفك الجوال”.. رابط تجديد البطاقة الذهبية 2024 في الجزائر

تيسيرا على المواطنين قامت الحكومة الجزائرية بالاعلان عن استخراج البطاقة الذهبية، والتي تسعى من خلالها الحكومة الجزائرية لمواكبة التطور التكنولوجي في الوقت الراهن، لذلك قامت بالإعلان عن البطاقة الذهبية والتي يستطيع المواطن الجزائري من خلالها دفع أو سحب أي أموال دون الذهاب إلى البنوك أو مكاتب البريد، ولكي يتمكن المواطن من إستخدام البطاقة الذهبية بشكل دائم وصفة مستمرة لابد من تجديدها كل فترة حسب المدة الزمنية التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة، ونوضح في البيان التالي التفاصيل الخاصة بتجديد البطاقة الذهبية 2024.

تجديد البطاقة الذهبية

قامت الحكومة الجزائرية ممثلة في الهيئة العامة للبريد بالإعلان عن الخطوات التي لابد من إتباعها حتى يتمكن المواطن الجزائري من تجديد البطاقة الذهبية 2024 وتلك الخطوات هي:

أولا: الولوج إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بمكتب بريد الجزائر.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستعلم ورقم الهوية الوطنية الخاص به.

ثالثا: اختيار تجديد البطاقة الذهبية من القائمة المتاحة.

رابعا: ملء الاستمارة المتواجدة بالبيانات الخاصة بالعميل كاملة مع التأكد من صحتها وارفاق جميع الأوراق المطلوبة من قبل الموقع.

خامساً: الضغط على الخانة الخاصة بكلمة تجديد.

شروط الحصول على البطاقة الذهبية

حتى يتمكن المواطن الجزائري من الحصول على البطاقه الذهبيه 2024 في الجزائر يوجد بعض الشروط التي قامت بتحديدها الجهات المختصه وهي كالتالي:

أولا: ينبغي أن يكون الراغب في الحصول على البطاقة الذهبية حاملاً للجنسية الجزائرية.

ثانيا: لابد أن يكون المواطن مقيم إقامة كاملة داخل الأراضي الجزائرية.

ثالثا: ينبغي أن يكون لدى المواطن في الحساب الخاص به ما لا يقل عن مبلغ 10000 دينار جزائري.

رابعا: لابد أن يتجاوز السن الخاص بالمتقدم 18 سنه.

قام بريد الجزائر بالإعلان عن المدة التي يستطيع المواطن الحصول فيها على البطاقة الذهبية تتراوح ما بين ثلاثة أيام وخمسة أيام عمل.