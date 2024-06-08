كبروا وهللوا.. تردد قنوات تكبيرات عيد الاضحى 2024 على نايل سات بدون تشفير

تردد قنوات تكبيرات عيد الاضحى 2024 واحدة من عمليات البحث المرتفعة على جوجل خلال هذه الفترة، يسعى الكثير من الأشخاص لمعرفة أهم القنوات التي تقوم بنقل مناسك الحج وتكبيرات عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية، اعتاد الكثير من المسلمين على تشغيل تكبيرات العيد منذ اليوم الأول من ذي الحجة، كما يهتم البعض أن يستيقظ على سماع التكبيرات كي يبدأ يومه بالذكر والتكبير والتهليل لإحياء السنة،

هناك أكثر من قناة على الساحة الفضائية تنفرد بنقل مناسك الحج، مثل قناة الحج وقناة كنوز وقناة سما الأردن وقناة لبيك اللهم لبيك وقناة السعودية بث مباشر، أجواء لن تتكرر إلا مرة واحدة في العام لذيك يريد الكثير الاستمتاع بها ورؤية المشهد الأعظم يوم وقفة عرفات، ترقبوا معنا وسوف ننشر لكم جميع تردد قنوات تكبيرات عيد الاضحى 2024.

تردد قنوات تكبيرات عيد الاضحى 2024

تقوم العديد من القنوات الدينية بنقل تكبيرات عيد الاضحى منذ اليوم الأول منذ الحجة بناءاً على رغبة الكثير من المسلمين، تكبيرات العيد هي أحياء للشعائر الدينية والسنة النبوية، ومن المستحب أن يكررها المسلسل، عند الذهاب إلى أي مكان نجد البعض يقوم بتشغيل التكبيرات في الأسواق والمحلات والهايبر ماركت وهذا ما يعطي أجواء من الفرحة والسعادة أن العيد قد يقترب كثيراً، تعمل القنوات المتخصصة بنقل تكبيرات العيد على مدار 24 ساعة بدون توقف على جميع الاقمار الصناعي، و أقوى اشارة وبشكل مجاني لذلك ننشرها لحضراتكم عبر موقعنا البديل لضبطها بسهولة على الجهاز.

تردد قناة كنوز

التردد: 12034.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب أفقي.

معدل التصحيح 5/6 .

معدل الترميز 27500.

تردد قناة سما الاردن

التردد : 12130.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الحج

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12149.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500 ·

معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة السعودية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11391.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك