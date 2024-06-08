“كرسي في الكلوب“ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم في محلات الصاغة.. وبعدين يا دهب!!

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم، تأثرت منطقة الشرق الأوسط في الشهور الأخيرة بالأحداث السياسية الدائرة والتي أدت الى تدهور الأوضاع الاقتصادية في الكثير من الدول مما أدى الى تذبذب في أسعار صرف العملة الاجنبية وارتفاع في أسعار الذهب وهذا أقلق قطاع كبير من المواطنين بتلك الدول خصوصا التجار والمستثمرين، ويحرص البعض منهم على متابعة الأسعار يوميا لمعرفة كل جديد، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال أسعار الذهب في الأردن لمختلف العيارات في حالات البيع والشراء.
سعر غرام الذهب في الأردن اليوم في محلات الصاغة
تشهد أسعار الذهب اليوم في الأردن استقرار الى حد ما فلم يرتفع سعر غرام الذهب عن الأيام السابقة، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 53.13 دينار اردني، وسنستعرض لكم فيما يلي أسعار كافة العيارات الأخرى للبيع والشراء :
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 للبيع مبلغ 52.23 دينار، وللشراء 52.28 دينار.
- سجل سعر جرام الذهب عيار 22 للبيع مبلغ 47.87 دينار، وللشراء 47.92 دينار.
- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع مبلغ 45.70 دينار، وللشراء 45.74 دينار.
- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 للبيع مبلغ 39.17 دينار، وللشراء 39.21 دينار.
- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 للبيع مبلغ 30.47 دينار، وللشراء 30.50 دينار.
- سجل سعر جرام الذهب عيار 12 للبيع مبلغ 26.11 دينار، وللشراء 26.14 دينار.
- سجل سعر جرام الذهب عيار 9 للبيع مبلغ 19.59 دينار، وللشراء 19.60 دينار.
- أما سعر أونصة الذهب فسجل اليوم 1.624.25 دينار للبيع، و 1.625.88 دينار للشراء.
- بينما وصل سعر أوقية الذهب في الأردن الى نحو 1.652 دينار.
- وسجل سعر الجنيه الذهب مبلغ 371.91 دينار، أما سعر كيلو الذهب فوصل الى 53,128 دينار.
سعر غرام الذهب في الأردن اليوم مقابل الدولار
وسعر جرام الذهب عيار 21 بالأردن سجل اليوم بالدولار الأمريكي سعر 74.93 دولار، وسعر الجرام عيار 21 سجل 65.57 دولار امريكي.