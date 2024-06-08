“كرسي في الكلوب“ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم في محلات الصاغة.. وبعدين يا دهب!!

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم، تأثرت منطقة الشرق الأوسط في الشهور الأخيرة بالأحداث السياسية الدائرة والتي أدت الى تدهور الأوضاع الاقتصادية في الكثير من الدول مما أدى الى تذبذب في أسعار صرف العملة الاجنبية وارتفاع في أسعار الذهب وهذا أقلق قطاع كبير من المواطنين بتلك الدول خصوصا التجار والمستثمرين، ويحرص البعض منهم على متابعة الأسعار يوميا لمعرفة كل جديد، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال أسعار الذهب في الأردن لمختلف العيارات في حالات البيع والشراء.