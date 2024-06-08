“نتيجة نت” نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 المنوفية برقم الجلوس

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 المنوفية، والتي من المقرر أن تظهر خلال الساعات الأولى من صباح يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، ويشعر الطلاب بحالة من القلق والتوتر بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى المحافظة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام بالخطوات ……

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 المنوفية

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أنه من المقرر أن يعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء أمس الجمعة من أعمال الكنترول وتم رصد وتجميع درجات الطلاب والتي استمرت لمدة أسبوع تحت إشراف تام من قبل المديرية حرصاً من حدوث أي أخطاء قد يتعرض فيها الطالب لفقدان درجات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة رسمياً بعد اعتمادها من قبل سيادة المحافظ.

كما أضاف مصدر مسؤول بكنترول المنوفية أنه قد تم الإنتهاء من بعض التعديلات على نموذج الإجابة الخاص بمادة الدراسات الإجتماعية، وذلك بعد حدوث جدل كبير حول النقاط التي جاءت في الإمتحان، وإليكم خطوات الاستعلام……

رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 المنوفية