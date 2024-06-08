 عاجل!! متاح الآن اسماء وجبة نقل النفوس الجديدة 2024 العراق عبر موقع وزارة الداخلية العراقية

ضمن الخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة الداخلية العراقية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والاحتياجات الخاصة، نجد أن نقل النفوس هو واحدة من أهم تلك الخدمات المقدمة، حيث يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الحكومة العراقية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير الراحة لهم، خاصةً في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، ويمكن الاطلاع على قائمة أسماء المستفيدين من خدمة نقل النفوس على المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارة.

شروط الحصول على وجبة نقل النفوس في العراق لعام 2024

للحصول على الوجبة الجديدة لنقل النفوس في العراق لعام 2024، يجب على المواطن المتقدم أن يستوفي الشروط التالية:

يجب على المتقدم أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. تقديم المستندات المطلوبة: يجب تجهيز وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم. ذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة: يجب أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة. الإقامة الدائمة في العراق: يجب أن يكون المتقدم مقيماً في العراق بشكل دائم. عدم امتلاك أملاك ذات قيمة عالية: يجب أن لا يمتلك المتقدم أي أملاك أو ممتلكات ذات قيمة عالية. الانتماء للطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا: يجب أن ينتمي المتقدم إلى الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا والأشد فقرًا.

الخطوات اللازمة للتقدم بطلب نقل النفوس

للتقدم بطلب للحصول على وجبة نقل النفوس في العراق، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية العراقية: اذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية (هنا).

إدخال رمز التحقق المرئي: أدخل رمز التحقق المرئي المعروض على الصفحة للمتابعة.

اختيار الخدمات الإلكترونية: اختر “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية للموقع.

تحديد خدمة الاستعلام عن نقل النفوس: حدد خدمة “الاستعلام عن نقل النفوس” من بين الخدمات المتاحة.

إدخال رقم الوجبة: أدخل رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

ملء استمارة التسجيل: قم بملء استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة.

النقر على زر استعلام: اضغط على زر “استعلام” لعرض قائمة المستفيدين.

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