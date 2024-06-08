موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 بالجزائر

هناك عدد كبير جدا من الفئات قاموا بالبحث بصفة مستمرة عبر محركات البحث جوجل على معرفة الموعد الرسمي وإجازة عيد الأضحى المبارك بدولة الجزائر 2024 التي اكدت أيضا أن بمشيئة الله سوف يكون أول أيام عيد الأضحي المبارك يوم 16 من شهر يونيو 2024 الموافق يوم الأحد 10 من ذي الحجة 1445 وقد اوضحت أيضا أن هناك بيانا رسميا تؤكد به على مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بالدولة وسوف نوضح كافة التفاصيل وفقا لهذا المقال.

وزارة الشؤون الدينية عيد الأضحى يوم الأحد 16 جوان

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قامت بالتحدث رسميا عن الإجازة التي يحصل عليها جميع العاملين بدولة الجزائر مؤكدا أيضا أن هذه الإجازة قد تكون مدفوعة الأجر، واشارت أن يوم الأحد 16 من شهر يونيو 2024 سوف يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك واليوم الجمعة واحد من شهر ذي الحجة هو أول أيام الشهر مما يتبقى في وقتنا الحالي خمسة أيام على عيد الأضحى المبارك وسوف يتمكن جميع المسلمين بتواجدهم على جبل عرفات يوم السبت 15 من شهر يونيو.

إجازة عيد الأضحى في الجزائر

يترقب الكثيرون الإجازة الرسمية التي يقوم بقضاء وقت ممتع من خلالها مع جميع الأهل وهي فعليا قد تبدأ من يوم 15 من شهر يونيو 2024 وتستمر حتى يوم 18 من شهر يونيو 2024.

أسعار الأضاحي في الجزائر

الشركة الجزائرية لبيع اللحوم الحمراء أكدت أيضا أن من يوم 8 من شهر يونيو سوف تبدأ بيع الأضاحي في جميع الأماكن داخل دوله الجزائر بأسعار مناسبة تبدأ ما بين 59 دينارا جزائريا وحتى 90 ألف دينار جزائري وعملية البيع قد تستمر لجميع أنواع المواشي التي يتم عرضها بشكل رسمي.