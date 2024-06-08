انطلاق ماراثون.. امتحانات الثانوية العامة المواد خارج المجموع 2024 علمي وأدبي

بحث رائج الآن على جوجل حول امتحانات الثانوية العامة المواد خارج المجموع 2024 لأن الطلاب تستعد لتأدية الامتحانات، كما تستعد وزارة التربية والتعليم للامتحانات، ولذلك قامت بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية وتطبيق طوال فترة الامتحانات الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، ترقبوا معنا التقرير التالي للإطلاع على موعد امتحانات الثانوية العامة المواد خارج المجموع 2024.

امتحانات الثانوية العامة المواد خارج المجموع 2024

العد التنازلي بدأ على أولى امتحانات الثانوية العامة والتي تعتبر نقطة البداية لنهاية اتمام شهادة الثانوية العامة، يؤدي الطلاب بعد الغد الاثنين الموافق 10 من يونيو الجاري 2024 مادتي خارج المجموع التربية الدينية والتربية الوطنية حسب الجدول الزمني التي اعتمدته وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي، كما يؤدي الطلاب مادتي الاقتصاد والإحصاء من المواد خارج المجموع يوم الاربعاء 12 من يونيو 2024، كما تنطلق الامتحانات الأساسية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك يوم السبت 22 من يونيو 2024 وحتى 20 يوليو المقبل 2024.

حقيقة تسريبات امتحانات الثانوية العامة 2024

انتشرت الكثير من الأخبار الساعات الأخيرة على بعض صفحات الفيس بوك حول وجود تسريبات لامتحانات الثانوية العامة للمواد الخارج المجموع والمواد الأساسية، ولذلك يهتم الطلاب بمعرفة الحقيقة كاملة، وهل هناك حقاً تسريبات في المواد، لكن كشفت وزارة التربية والتعليم عن عدم وجود أي تسريبات وأن الصفحات التي تعلن عن ذلك هي صفحات زائف تتلاعب بعقول الطلاب تضيع أوقاتهم في الحصول على زيارات لرفع ريتش الصفحة.

وتنشر لهم أسئلة من امتحانات السنوات الدراسية الماضية لا تمس العام الدراسي 2024 بأي صلة وأن التسريبات مجرد شائعات وسوف يتم التعامل مع تلك الصفحات بشكل قانوني، كما تم التعامل مع غيرها من الصفحات وتم إغلاق الكثير من الصفحات التي تحمل شاومينج بيغشش وعلى الطلاب أن يجتهدون في المذاكرة وأن التوفيق من عند الله فلا داعي للسير وراء تلك الأخبار.