لولو الشطورة المحترمة.. تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايلسات 2024

قناة وناسة، من أكثر القنوات المحببة لملايين الأطفال بمختلف الدول العربية قناة وناسة التي حازت على شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة وصارت من أكثر القنوات التي يتم البحث عنها، وتقدم القناة محتوى متخصص للأطفال من كافة الأعمار وقد عملت على تكوين شعبية وجمهور كبير من خلال اختيار برامج ترفيهية جذابة يستمتع الأطفال بقضاء وقتهم في مشاهدتها، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة وطريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايلسات 2024 تعد قناة وناسة من أكثر القنوات الفضائية العربية المتخصصة للأطفال التي تحقق نسب مشاهدة مرتفعة، فعلى الرغم من وجود العديد من القنوات التي سبقتها بسنوات الا انها نجحت في جذب الأطفال الذين عشقوا شخصية لولو وحفظوا أغانيها عن ظهر قلب واستمتعوا بأدائها وحركاتها اللطيفة والمضحكة، ومن أشهر أغاني قناة وناسة لولو الشطورة ووينك ياماما والألوان الجديدة وميدو ضربها للولو وانت مميز وغيرهم، وترغب الكثير من الأمهات في استقبال قناة وناسة لتسلي أطفالهن خصوصا أثناء عطلة الصيف، وفيما يلي تردد القناة على النايل سات وعلى العرب سات. تردد قناة وناسة نايل سات القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 تردد قناة وناسة عرب سات القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11270

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4