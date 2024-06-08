اعلان 1 مسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman الحلقة 164 كاملة مترجمة على موقع فيديو لاروزا

مسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman الحلقة 164، من أكثر الأعمال التاريخية التي حققت أعلى نسب مشاهدة على مدار السنوات الأخيرة وهذا بفضل الأحداث الشيقة والمثيرة التي يعرضها صناع العمل في كل حلقة من حلقات المسلسل، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 على قناة atv التركية، وقناة الفجر الجزائرية …

مسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman الحلقة 164

على الرغم من كثرة الأعمال التركية التاريخية إلا أن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 ما زال محتفظاً بصدارته في قائمة الأعمال التاريخية، وهذا بسبب عرضه لأهم الأحداث الشيقة والحروبات التي خاضها المؤسس عثمان لكي يحافظ على الدولة العثمانية بعديداً عن بطش الأعداء.

يهتم صناع المسلسل بعرض أدق التفاصيل التي كانت سبباً رئيسياً في شهر المسلسل على مدار السنوات الأخيرة، وخلال الحلقة الماضية من المسلسل حدثت الكثير من الوقائع كان أبرزها اكتشاف عثمان لخيانة أحد القادة وقتله أمام الجميع حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164

يُعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 على قناة الفجر الجزائرية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، كما يعاد عرض الحلقة على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة 11 مساء، وتذاع الحلقة في الساعة الـ 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة والسعودية على موقع قصة عشق .

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 11034.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ATV التركية