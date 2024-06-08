الدفعة الجديدة نزلت!! اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات ملفات pdf كاملـٰة من مظلتي

قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لم ينتهي البحث عنها لحظة واحدة، حيث يرغب عدد كبير من المتقدمين لهذا الدعم من معرفة موعد اعلان أسماء المستفيدين الذين سيقومون بصرف الوجبة الأخيرة، لاسيما هذه الوجبة بمثابة بريق نور للكثير منهم، فهم في انتظارها من أجل الإعانة على ظروف الحياة الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد، ومنها فقد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه دراسة الطلبات المقدمة أوشكت على الانتهاء، وسيتم الإعلان عن المستفيدين خلال فترة قريبة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حديث لا يتم الانتهاء منه في العراق ألا وهو اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وموعد الاعلان عنهم، حيث تأخرت هذه الوجبة كثيرا مما أثار الجدل حول إلغائها، ولكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد نفت هذه الشائعات مؤكدة أن هذه الوجبة لم يتم إلغائها، ولكن السبب في التأخير يرجع لكثرة الطلبات المقدمة والنزاهة والدقة في اختيار المستفيدين، ومنها فقد أكدت الحكومة العراقية أنها تعمل بكل جهد من أجل الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة، ومن ثم ستقوم بالاعلان عن المشمولين في أقرب وقت.

رابط مظلتي للاستعلام عن الرعاية الاجتماعية

بعد الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة ستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الذين انطبقت عليهم كافة الشروط المطلوبة التي أقرتها الوزارة من حيث الحالة المادية وعدم وجود دخل شهري للمتقدمين، وكذلك انطباق السن المطلوب عليهم والذي يتراوح بين 18 ل 60 سنة للرجال، على أن تكون خطوات الاستعلام كالآتي: