رددها لعلها مستجابة.. أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2024 مكتوبة ومسموعة mp4

يبحث الكثير من المسلمين عن أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2024 لأنها هذه الأيام هي خير أيام الدنيا، والعمل الصالح في تلك الأيام المبارك يؤجر عليه الإنسان بأضعاف مضاعفة، وتعتبر العشر الاوائل من ذي الحجة من أحب الأيام إلى الله ويجب على كل مسلم أن يترقب إلى الله في هذه الأيام الطيبة المباركة المليئة بالنفحات الربانية، كما عليكم التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والصلاة والصيام والاستغفار والإكثار من الدعاء لأنه الدعوة فيها مستجابة ولن ترد،

لذا عليكم الإكثار من الدعاء في الليل والنهار والإكثار من العبادات الربانية، ومن يستطيع الصوم فعليه الصيام اغتنام تلك الفرصة لأن من صام يوم في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين ألف خريفاً، اليوم نشارك معكم الأجر والثواب وننشر لكم أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2024.

أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2024

اللهم تقبل دعائنا في عشر ذي الحجة واغفر لنا ذنوبنا.

اللهم ارزقنا القوة والعزيمة للصلاح والتقوى في عشر ذي الحجة.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قدَّمْتُ، وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ، وما أعلَنْتُ وما أسْرَفْتُ، وما أنت أعلمُ به مني، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لا إله إلا أنت.

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

يا الله، اجعل عشر ذي الحجة فرحة وبركة تملأ قلوبنا وتمحو همومنا.

يا رب، ارزقنا لحظات عبادة خالصة في عشر ذي الحجة.

يا الله، اغفر لنا وتقبل توبتنا في هذه الأيام المباركة يا رب العالمين.

اللهُمَّ مغفرتك أوسعُ لي من ذنوبي، ورحمتُك أرْجَى عندي من عملي.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

عيد الأضحى المبارك 2024-1445

مع حلول أول أيام ذي الحجة يبدأ الحجاج في تأدية مناسك الحج الأولى في الطواف حول الكعبة وزيارة بيت الله الحرام، تلك الفرصة يتمناها المسلمين جميعاً وعند سماع التكبيرات والتهليل يشعر القلب بالسعادة ويتمنى أن يكون مع هؤلاء الحجاج ويطوفون حول الكعبة المشرفة وتأدية المناسك والصعود على جبل عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة الموافق 15 من يونيو 2024،

ويوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 16 من يونيو 2024 وهو يوم النحر، حيث يقوم المسلمون بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين اتباعاً لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وقبل الختام نود أن نقدم خالص التهنئة للأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى وأن يتقبل منا ومنكم سائر الاعمار.