هسّـــه الكشوفااات spa.gov.iq/umbrella.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم محافظات العراق عبر MAZALATY 

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، مع كثرة الطلبات المقدمة الى وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية تحرص الوزارة على التحري والبحث جيدا ومطابقة الشروط المطلوبة على المتقدمين لاختيار الفئات الاكثر استحقاقا والأشد فقرا واحتياجا حتى يتحقق الهدف الرئيسي من الدعم وهو مساعدة المحتاجين وتقديم يد العون لهم ومنحهم مصدر دخل يعينهم على متطلبات الحياة، وقد أعلنت الوزارة مؤخرا عن اسماء المقبولين للاستفادة من الوجبة الأخيرة، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين والفئات المستحقة للدعم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم محافظات العراق بعد طول انتظار أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن استغراق مرحلة البحث واختيار اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة فترة طويلة بسبب كثرة الطلبات المقدمة والتي تقوم الحكومة بفحصها بالكامل ليتم اختيار أسماء المشمولين المستحقين بالفعل للدعم دون الجور على حق أحد منهم، وبمجرد ظهور الأسماء يمكن للمتقدمين معرفة ما إذا كان تم قبولهم أم لا عبر الاستعلام الكترونيا عن الأسماء المختارة، وفيما يلي طريقة وخطوات الاستعلام : الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.

من الخدمات الالكترونية للرعاية الاجتماعية اختر خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين.

حدد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها ثم اختر المحافظة التي تنتمي اليها

ادخل كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق ثم اضغط على “استعلام”.

ستظهر لك كشوف أسماء المشمولين قم بتحميلها وابحث عن اسمك بسهولة. الفئات المستحقة لمنحة الرعاية الاجتماعية حددت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية الفئات التي تستحق الاستفادة من الدعم، وهي : محدودي الدخل ممن ليس لديهم عمل أو مصدر رزق ثابت.

المطلقات والأرامل ومن يعولون أيتاما.

كبار السن الذين لا يستطيعون العمل.

أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.