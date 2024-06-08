ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 في هذا الموعد.. وزارة التربية العراقية تُوضح الحقيقة

ارتفعت معدلات البحث عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 إذ أن الجميع يتساءلون عن موعد ظهور النتيجة وذلك لأن الطلاب قد قاربت اختباراتهم من الانتهاء لم يتبقى عليها سوى أيام قليلة، وعلى الرغم من أن الوزارة عادة تقوم بتوضيح التفاصيل إلا أن الجميع قلقون بشأنها، وبمجرد أن تنتهي الاختبارات تبدأ عمليات التصحيح، ثم تمر الأوراق بمراحل المراجعة والتدقيق ورفع النتائج.

ظهور نتيجة الثالث متوسط

بالطبع ليس هناك موعد محدد إلى الآن حتى تظهر نتائج الثالث متوسط، وذلك لأن الطلاب في مرحلة الاختبارات الآن ولا تزال مستمرة، ومن المفترض أنها ستنتهي الخامس من شهر يونيو الحالي، وبمجرد من الانتهاء منها تبدأ عمليات التصحيح ثم المراجعة.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول ٢٠٢٤

وفرت وزارة التربية في العراق رابطًا إلكترونيًا يمكن للطلاب استخدامه في التعرف على النتيجة بعد أن تنتهي الاختبارات وعمليات التصحيح، ويستطيع الطلاب السير على بعض الخطوات التي تمكنهم من التعرف على النتيجة وهي كالآتي:

أولًا يجب أن يتم الدخول للرابط الإلكتروني التابع لوزارة التربية في العراق.

ثم بعد ذلك اختار خانة نتائج الطلاب تجدها في الصفحة الرئيسية.

حدد بعدها الصف الدراسي للطالب الراغب في الاستعلام عنه.

عليك أن تختار المحافظة التابع لها.

ثم يتم تحميل النتائج مع كتابة اسم المدرسة المنتمي لها الطالب والبحث عن الاسم لكي تحصل على النتيجة.

نتائج الثالث عبر نتائجنا 2024

لكي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجتهم بعد انتهاء الاختبارات فإنه بإمكانهم أن يستخدموا موقع الوزارة، وفي حال كان هناك مشكلة أو الضغط على الموقع زائد أو حتى يرغب الطلاب في استخدام طريقة أخرى فإن هناك موقع معتمد هو نتائجنا يمكن أيضًا اللجوء إليه في هذه الحالة، وإليكم طريقة الاستعلام عبر نتائجنا وهي كالآتي: