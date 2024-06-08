” من هنا مباشرة “.. رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في مصر بالرقم القومي الإعلان 14 وشروط التقديم عليها

طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الإعلان 14 التي قررت وزارة الإسكان طرحها في يناير 2024 بسيطة جدًا، حيث وعدت الوزارة بتسليم هذه الوحدات السكنية بشرط دفع باقي الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الشقق التي بدأت تسليمها قبل الموعد الذي حددته وزارة الإسكان وصندوق الإسكان، كما أعلنت عن خطة لعرض المزيد من الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية.

طريقة الاستعلام عن شقه الإعلان 14

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي سلسلة من التعليمات التي يمكن اتباعها للاستفسار عن شقق الإعلان 14، تتضمن خطوات الاستفسار ما يلي:

زيارة بوابة صندوق الإسكان.

النقر استعلام عن الوحدات السكنية.

كتابة الرقم القومي لمقدم طلب الإسكان.

النقر على أيقونة بحث.

ستظهر نتيجة الطلب وتتضمن موقع الوحدة السكنية ونوع المشروع ومساحة الوحدة بالإضافة إلى سعرها.

يمكنك الحصول على المعلومات عن طريق الاتصال بالرقم المباشر 1188.

شروط التقديم في شقق الإسكان 2024

وضعت وزارة الإسكان بعض الشروط التي ينبغي توفرها في الشخص الذي يرغب في الحصول على وحدة سكنية، وتتلخص شروط التقديم في المشروعات السكنية للوزارة على النحو التالي:

الشقق للمصريين فقط.

العمر الذي اشترطته الوزارة للحصول على الوحدات يتراوح بين 21 و 50 عام.

يجب ألا يكون الشخص قد استفاد من وحدة سكنية من وزارة الإسكان في وقت سابق.

الدخل الشهري المحدد للعائلة يبلغ 6000 جنيه، بينما يكون للشخص العازب مبلغ 8000 جنيه.

الوحدة السكنية يجب أن تكون في نفس محافظة السكن أو العمل

استعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

خلال العام الماضي قام صندوق الإسكان الاجتماعي بتسليم وحدات سكنية ضمن الإعلان 14 في المدن التي تشهد إقبال ضعيف أو تلك التي تحتوي على عدد كبير من الوحدات المنفذة، وقد تم الانتهاء من تسليم جميع الوحدات السكنية للحاجزين وفق الإعلانات السابقة، مما يعزز الثقة بين الحاجزين والصندوق، وسيبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي قريبا بإرسال ملفات المتقدمين لوحدات الإعلان الرابع عشر إلى شركات الاستعلام، بهدف بدء إجراءات الاستعلام الميدانى عنهم، وتحضيرا للخطوة التالية التي تتضمن إرسال هذه الملفات إلى جهات التمويل المختلفة سواء من البنوك أو الشركات الخاصة بالتمويل العقاري المشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.