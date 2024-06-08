اعلان 1 مترجم ح 164.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 على قناة ATV التركية والفجر الجزائرية

بحث مرتفع جداً عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 التي يتشوق الملايين من المتابعين لمعرفة أهم تفاصيلها وأحداثها الجديدة، منذ ساعات قليلة قامت المنصات الرسمية بطرح الإعلان الترويجي الأول الحلقة 164، حيث حقق الإعلان الأول نسبة مشاهدة عالية للغاية، مما تفاعل الجمهور معه وهذا لأن المؤسس عثمان من أقوى وأهم الأعمال.

ومع تقدم الحلقات تزداد قوة الأحداث ويتعلق الجمهور بمشاهدة المزيد، يحظى المسلسل على شهرة وشعبية واسعة للغاية، أصبح هناك فئات عمرية مختلفة تتابع هذا العمل الرائع، حيث تفوق المسلسل على مختلف المسلسلات التاريخية وهذا ما جعل له قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع بلاد العالم، اليوم عبر موقعنا البديل ننقل لكم كل ما هو جديد من أحداث وتفاصيل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 والقنوات الناقلة ابقوا معنا.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164

يعتبر اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 هو الأقوى على الإطلاق، لقد عاد عثمان لقوته ويلقن البيزنطيين دراساً قوياً، و بدأت الحرب لكشف الخائن الحقيق، وعلم الجميع أورهان وعلاء الدين بأن الخائن هو محمد، فرقد علاء الدين وتحاول أن تقفع أمه لكنه لا يريد بل قرر الانتقام وأن البيزنطينية ينالوا أقصى الجزاء على ما فعلوا وما دبورا من مكائد وخيانة، كما يطلب اورهان من ابيه عثمان أن يذهب إلى بورصة لكي اخذ هو لوفيرا لأنها لم تعد في مأمن هناك، لكن تفكر هو لوفيرا بالانتقام من كان له يد في قتل أبيها فهل توافق على العودة ما أورهان وهذا نتعرف عليه عند مشاهدة الحلقة 164.

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مازال هناك الكثير من الأشخاص لديهم رغبة شديدة في متابعة مسلسل قيامة عثمان بعد الضجة الكبيرة التي حققها على مدار السنوات الماضية، ويبحثون بشكل متكرر عن المواعيد الرسمية للعرض والقنوات التي تقوم بنقله حصري، يعرض المسلسل مرة واحدة في الأسبوع سواء على القنوات التركية أو القنوات العربية، وتصل مدة الحلقة 120 دقيقة، يعرض أولاً يوم الأربعاء على قناة ATV التركية 9 منساءً ويعرض يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية 11 مساءً كما يمكن متابعته من خلال المنصات الإلكترونية قصة عشق و موقع النور و موقع فيديو لاروزا مترجم باللغة العربية.