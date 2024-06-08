رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 لعموم العراق

يبحث الكثيرين داخل دولة العراق حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق الوجبة السابعة رغبةً في معرفة كافة التفاصيل التي تخص هذا الأمر، حيث تسعى الجهات المسؤولة لتوفير كل ما يخص الأسماء رغبةً في معرفة هل تشملهم الوجبة القادمة أم لا، وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المسؤولة في العراق تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الأمور التي تتعلق بهذا الأمر.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يرغب الكثيرين في معرفة كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في العراق بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، لذا يجب عليك اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى رابط منصة مظلتي الإلكترونية ثم سجل دخول للمنصة.

اكتب البيانات المطلوبة بدقة كاملة ثم انقر على بوابة الخدمات الإلكترونية.

اكتب اسم المستفيد والمحافظة التابع لها ثم انقر على خانة الاستعلام.

انتظر قليلاً وستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص الرعاية الاجتماعية في العراق.

شروط الحصول على الوجبة السابعة

حددت الجهات المسؤولة داخل العراق الشروط اللازمة للحصول على الوجبة السابعة لذا يجب توافر الآتي: