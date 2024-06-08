لولو دخلت السجن.. نزل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 بجودة مميزة

في طرائف وغرائب هي الأروع على الإطلاق، تم بث قناة وناسة الجديد لتكون هي القناة الأولى في الوطن العربي المعنية بإذاعة محتوى طفولي وكرتوني متميز، كما أنها تعمل جاهدة إلى تقديم كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال، ويقوم القائمين على هذه القناة، بتحديث الترددات الخاصة بها من وقت إلى أخر، لسهولة القيام بإستقبالها، ومعرفة الترددات ذات الإشارة القوية التي تثبها القناة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 لولو الشطورة

ويمكنك التقلد بجميع ما تقوم بإذاعته قناة وناسة لولو، ومشاهدة العديد من المحتوى الطفولي والمميز التي تقوم بإذاعته على الأقمار الصناعية المختلفة، المتمثلة في الأفلام والمسلسلات الكرتونية، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية الأكثر من متميزة، كما جاءت في البيانات التالية:-

استقبل لولو وناسة على قمر صناعي النايل سات.

تردد قناة لولو وناسة يكون 11470.

معامل الترميز قناة وناسة الجديد يكون 27500.

استقطاب قناة وناسة الجديد يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطا 5/6.

نزل تردد قناة وناسة 2024 عيش اللحظة من الأطفال

ولقناة وناسة لولو الجديد تردد أخر على القمر الصناعي العرب سات التي يكون بجودة هائلة ومميزة، وإشارة قوية يمكنك مشاهدتها دون توقف، كما في المعلومات الأتيه:-