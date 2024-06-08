بوابة الازهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

مازالت عملية البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني مستمرة ولن تتوقف للحظة واحدة، بل يزداد شعور الطلاب مع مرور الوقت بحالة من التوتر والقلق الشديد، تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية من أهم الموضوعات خلال هذه الفترة وحديث الآباء والأمهات على مدار اليوم، تتوقف حياة الطلاب لحين إعلان النتائج لأنهم يشعرون بأن الوقت لن يمر وهذا ما يزيد القلق بداخلهم،

ويطالب الطلاب والاباء والأمهات أن الوزارة تعجل بعملية اعتماد النتيجة كي يحصل الطلاب على نتائجهم قبل بداية إجازة عيد الأضحى والتي تستغرق نحو 9 أيام ولم يستطيع الطلاب تحمل تلك المدة من الانتظار، بذل الطلاب ما بوسعهم على مدار السنوات الدراسية الماضية للوصول لتلك المرحلة ومن بداية العام تضاعفت اهتمامات الطلاب من سهر ومذاكرة لتحقيق أعلى درجات النجاح، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني

بشرى سارة لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي الازهري كشفت المصادر التعليمية بالأزهر الشريف بأن أعمال تصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الطلاب للفصل الدراسي الثاني على وشك الانتهاء ويمكن أن يتم اعتمادها في أي لحظة خلال الساعات القليلة القادمة، وأكدت الوزارة أنها تقوم برفع النتائج إلكترونياً بعد اعتمادها مباشرة مراعاة فترة الانتظار الطويلة التي عاش فيها الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على مستقبلهم، كما هناك توقعات كثيرة أشارت أن أعمال التصحيح تسير بشكل جيد وترتفع نسب النجاح عن السنة الماضية.

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