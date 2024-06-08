“1.100.000 فورية من مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تزف بشرى سارة للموظفين بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك

وزارة المالية العراقية، مؤخرا أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا هاما برفع رواتب الموظفين بالقطاع العام للدولة وذلك لتحسين دخلهم ورفع مستواهم المعيشي تزامنا مع ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وذلك حتى يكون الموظف قادرا على أداء مسؤلياته دون مواجهة أعباء بسبب عدم كفاية دخله لتلبية احتياجاته ومتطلبات أسرته، يأتي ذلك ضمن حزمة من القرارات التي تهدف الى دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ازدادت التساؤلات عن موعد صرف الرواتب وهل سيتم صرفها قبل العيد أم بعده، وهذا ما سنوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا التالي.

وزارة المالية العراقية سلم الرواتب الجديد أعلنت وزارة المالية العراقية عن تفاصيل القرار الجديد الخاص بزيادة رواتب الموظفين وذلك حتى تكون الصورة واضحة تماما للجميع، ووفقا لبيان الوزارة فإن قيمة الزيادة ليست ثابتة بل ستتغير تبعا لدرجة الموظف وعدد سنوات خبرته، وسيعود هذا القرار بفائدة كبيرة على ملايين المواطنين، وفيما يلي سنستعرض لكم سلم الرواتب الجديد بعد الزيادة الاخيرة : سيصل راتب موظف الدرجة الأولى بعد الزيادة الى مليون ومائة الف دينار عراقي.

أما موظفي الدرجة الثامنة فسيحصلون على راتب يقدر ب 819 الف دينار بعد الزيادة.

ويحصل موظفي الدرجة التاسعة بعد الزيادة الأخيرة على راتب 272.5 الف دينار.

بينما سيكون راتب موظفي الدرجة العاشرة بعد الزيادة قدره 650 الف دينار عراقي. الاستعلام عن الرواتب وزارة المالية العراقية من المقرر أن يتم صرف رواتب الشهر الجديد بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، وقد يسرت وزارة المالية العراقية طريقة الاستعلام عن الرواتب ومعرفة مواعيد الصرف وقيمة الرواتب، وفيما يلي خطوات وطريقة الاستعلام : الدخول الى موقع وزارة المالية العراقية من هنا.

ادخال الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

اختيار خدمة “الاستعلام عن الرواتب”.

ادخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على “استعلام”.