نتائج epedu.gov الثالث متوسط الدور الأول 2024 العديد من محافظات العراق

ينتظر العديد من الطلاب نتائج الثالث متوسط الدور الأول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، التي تمثل أهمية كبير للعديد من الطلبة في دولة العراق، هذا وأنها تمر بعدة مراحل مختلفة ما بين التصحيح والمراجعة واعتماد النتائج، على أن يتم إعلانها ورفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة فور الإنتهاء من كل هذه الإجراءات التي تُفيد بحصول كل طالب على ما يستحقه من الدرجات في هذه المرحلة.

كيف أستعلم عن نتائجي للثالث المتوسط

ولكي تقوم باستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 والعمل على استخراج جميع الكشوفات في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

إدخال رمز التحقق المرئي في خانة تسجيل الدخول.

بعدها يتم تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.

مع إدخال كافة البيانات المعنية بطلب الإستعلام.

على أن يتم الضغط على أيقونة “بحث”.

وعندها تقوم بإستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط بالعراق.

تقديم طلب تظلم على نتائج الثالث متوسط

ويمكنك العمل على تقديم طلب اعتراض على نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-