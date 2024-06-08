لينك استخراج نتائج الصف الثالث متوسط 2024 الدور الأول لعموم المحافظات

تبذل وزارة التربية العراقية قصارى جهدها لتوفير كل ما يخص المواعيد الدراسية وأيضًا مواعيد الامتحانات لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، لذا سنوضح لكم رابط نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا للحصول عليها بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب.

نتائج الصف الثالث متوسط 2024

تُتيح وزارة التربية العراقية إمكانية الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول لكي يحصلون على النتيجة بكل سهولة ودون حاجتهم للذهاب للمدرسة التابع لها الطالب، لذا يجب عليك اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى رابط بوابة وزارة التربية العراقية مباشرةً.

اختر الصف الدراسي وهو الثالث متوسط الدور الأول 2024.

اختر بعد ذلك المحافظة التابع لها الطالب.

انقر على خانة تنزيل وستحصل على النتيجة.

نتائج الثالث المتوسط 2024 عبر نتائجنا

لكي تتمكن من تنزيل نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بكل سهولة ويُسر يجب عليك اتباع الخطوات الآتية:

انتقل مباشرةً إلى رابط بوابة نتائجنا.

اختر الصف الدراسي الثالث ثم انقر على المحافظة.

انقر على تنزيل وستتمكن من معرفة الدرجات.

هل يوجد دور ثاني للامتحانات؟

يوجد دور ثاني للامتحانات الخاصة بالثالث المتوسط ولكن من يستطيع دخول امتحانات الدور الثاني هما الطلاب والطالبات الراسبين في مادة أو اثنين فقط، أما الراسبين في ثلاث مواد دراسية لم يتمكنوا من الخضوع للامتحانات وسيعيدون المرحلة الدراسية مرة أخرى.

الجدير بالذكر ان الوزارة لم تُعلن تفاصيل عن الدور الثاني نظرًا لكثرة البحث حول موعد الامتحانات وفي حال تحديدها سنوفيكم بكافة التفاصيل التي تخص هذا الأمر مباشرةً.