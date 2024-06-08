شوف اسمك فيهم ولا لا!!.. اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعيه الوجبة الجديدة 2024 رابط منصة مظلتي

رودي تاريخ النشر آخر تحديث تصنيف عربي و دولي
شوف اسمك فيهم ولا لا!!.. اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعيه الوجبة الجديدة 2024 رابط منصة مظلتي
الرعايه الاجتماعيه

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق أحد أبرز برامج الدعم التي توفرها الحكومة للمواطنين في مختلف أرجاء البلاد إذ يساهم في تلبية احتياجاتهم ومع ذلك، تأخرت الوجبة السابعة من البرنامج بشكل ملحوظ مقارنة ببقية الوجبات التي صدرت في مواعيدها المحددة، وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجد للإعلان عن هذه الوجبة في أسرع وقت ممكن ليستفيد منها الجميع في الأسطر التالية، سنستعرض كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق عبر منصة مظلتي، والشروط المطلوبة للحصول على هذا الدعم.

متطلبات التأهل للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

يوجد عدد من الشروط التي ينبغي توفرها لدى جميع المتقدمين الجدد الذين يرغبون في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في المحافظات العراقية، وهي كالتالي:

  • يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ليكون مؤهلا للتقديم.
  • أن يكون مقيمًا في العراق.
  • أن يكون عمر المتقدم بين 15 و55 سنة.
  • أن يكون المتقدم خاليا من الأصول أو العقارات التي تعيق تقديمه للحصول على الرعاية الاجتماعية.
  • عدم وجود دخل شهري ثابت لديه يمنعه من التأهل للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

رابط التحقق من أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الإجراءات الواجب اتباعها للوصول إلى قوائم المستفيدين من الدعم والتحقق منها، وهي كما يلي:

  • ادخل الموقع الرسمي لمنصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
  • ثم ادخل إلى صفحة الخدمات واختيار الوجبة المرغوبة وتحديد المحافظة التي يقيم بها المستفيد.
  • أدخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة ثم اضغط على زر البحث.
  • سيتم بعد ذلك تحميل قائمة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق.
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رودي

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