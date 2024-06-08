رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول لعموم المحافظات epedu.gov.iq

تزامنًا مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول، حيث تسعى الجهات المسؤولة داخل دولة العراق لتوضيح كافة التفاصيل التي تخص هذا الأمر رغبةً في معرفة مدى تحصليهم الدراسي هذا العام، واليوم سنوضح لكم المزيد من التفاصيل.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

لكي تتمكن من استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول لعموم المحافظات، لذا عليك اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى رابط بوابة وزارة التربية العراقية مباشرةً.

اختر بعد ذلك النتائج وبعدها الصف الثالث المتوسط 2024.

انقر على المحافظة التابع لها الطالب ثم انقر على تنزيل.

ستحصل على نتائج الثالث المتوسط.

نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا

يُمكنك استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بكل سهولة ويُسر وذلك عبر الآتي:

قم بالذهاب إلى رابط موقع نتائجنا مباشرةً.

اختر الصف الدراسي وهو الثالث المتوسط الدور الأول.

اختر المحافظة ثم انقر على خانة تنزيل وستحصل على نتيجتك.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط

يتساءل الطلاب والطالبات داخل دولة العراق حول موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية العراقية لم تُعلن رسميًا عن موعد ظهور النتائج التي تخص الصف الثالث حتى هذه اللحظة وفي حال إعلانها سنوفيكم بكافة التفاصيل، حيث يُمكنك الحصول على النتائج بكل سهولة من خلال اتباع الطرق السابق ذكرها.

الجدير بالذكر أن النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط ستكون مركزية أي سيتم الإعلان عنها بشكل كامل لجميع المحافظات نظرًا لان التصحيح سيكون مركزي لكافة المحافظات العراقية.