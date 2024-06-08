الاردب وصل كام النهاردة.. سعر الارز الشعير اليوم السبت 8 يونيو 2024 في الاسواق المحلية

تساؤلات كثيرة ومستمرة حول سعر الارز الشعير اليوم السبت 8 يونيو 2024 الذي يشكل أهمية كبيرة عن بعغض المواطنين لأنهم يستثمرون في أموالهم في الأرز الشعير لربح المال وتحسين الدخل، حيث يعتبر الأرز الشعير من أهم السلع الأساسي التي لا غنى عنها، لذلك الاستهلاك السنوية من الأرز مرتفع للغاية وخاصةً في مصر، ولذلك تبذل الحكومة كامل طاقتها من أجل توفير الكميات المناسبة دون أي نقص في الأسواق، حيث تتعاقد وزارة التموين مع المزارعين من أجل استلام كميات جديدة من الارز الشعير، لقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع ملحوظ في الأسعار ومع ذلك لن تتوقف عملية الشراء لأنها سلعة أساسية ومهمة للغاية، خلال التقرير التالي من المقال نتعرف سوياً على سعر الارز الشعير اليوم السبت 8 يونيو 2024.

سعر الارز الشعير اليوم السبت 8 يونيو 2024

هناك اختلاف في أسعار الأرز الشعير والارز الابيض في الاسواق وهذا قد يتوقف على نسبة الكسر في كل نوعية، حيث تبدأ نسبة الكسر 3% وتصل حتى 5%، لذلك نوضح لكم الأسعار الجديدة حسب كل نوعية والتي تأتي كما يلي:.

سجل سعر طن الأرز الشعير للحبة العريضة مع بداية التعاملات الصباحية ليوم السبت 8 يونيو 2024 نحو 15.600 جنيه.

كما يصل سعر طن الأرز القمح الحبة الرفيعة 14.600 جنيه.

ووصل سعر طن الأرز الأبيض الحبة العريضة 24.600 جنيه.

سجل سعر طن الأرز الأبيض الحبة الرفيعة كسر 5% نحو 22.600 جنيه.

كما يصل سعر كيلو الارز في الأسواق ما بين 25 وحتى 35 جنيه.

أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم

نجد أن هذه الفترة هناك تراجع واضح في الكثير من السلع الأساسية نتيجة للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ومتابعة مستمرة للأسواق من قبل وزارة التموين