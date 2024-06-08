“WhatsApp Gold” تحديث واتس اب الذهبي 2024 آخر إصدار.. إضافات جديدة ومُميزة

يبحث البعض عن مزايا تحديث واتس اب الذهبي الجديد وهذا باعتباره أحد أشهر وأبرز النسخ المعدلة من تطبيق واتساب، حيث يوفر للمستخدمين مجموعة مختلفة من المزايا الإضافية والتحسينات التي لا توجد في النسخة الرسمية للتطبيق مما يعزز من تجربة الاستخدام ويضيف إمكانيات غير مسبوقة إليه وهذا جعله بالفعل مثالي لمن يبحثون عن تجربة فريدة ومميزة.

تحديث واتس اب الذهبي

إن الحصول على التحديث الأخير من الواتساب الذهبي أمر مهم للغاية بالنسبة لعدد كبير من المستخدمين بكافة أرجاء العالم وهذا لأنه يفاجئ دائمًا الأشخاص الموجودين به بالعديد من المزايا مع كل تحديث أهمها الآتي:

يتسم التحديث الأخير بخاصية تسريع التسجيلات المسجلة بجانب المقاطع الصوتية.

يتمتع بكثير من الخصوصية حيث يستطيع المستخدم أن يخفى ظهوره وعلامة الصح الزرقاء المتعلقة بقراءة الرسائل بسهولة.

يمكن تفعيل ميزة إخفاء المشاهدة الحالة.

يستطيع المستخدم أن يفعل الوضع الليلي به.

أجدد مزايا واتساب الذهبي

توجد الكثير من الأمور الأخيرة التي تم إضافتها في واتساب الذهبي والتي يمكن اكتشافها بعد أن يتم تحديثه وهي كالآتي:

يمكن عمل علامة إعجاب على رسالة بعد النقر مرتين عليها.

معاينة الصورة قبل تنزيلها.

يستطيع المستخدم نشر الحالة بصورة مباشرة من دون حفظها.

يمكن مشاركة جهة الاتصال من دون أي معلومات عنها.

إمكانية إرسال الرسائل الجماعية لما يزيد عن مجموعة واحدة.

معاينة الملصقات قبل إرسالها للطرف الآخر.

عيوب الواتساب الذهبي 2024

بالرغم من المميزات اللامتناهية في تطبيق الواتساب الذهبي سواء التحديث الأخير أو في النسخة الأولى إلا أن هناك بعض العيوب به والمتمثلة بالآتي: