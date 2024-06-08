من هنا.. نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024 بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

يس خالد تاريخ النشر آخر تحديث تصنيف أخبار التعليم
من هنا.. نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024 بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا
نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024، كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية منذ عدة أيام عن بدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الثالث المتوسط لعموم المحافظات، حيث أكدت التعليم بأن إجراء أعمال التصحيح تستغرق بعض الوقت من أجل استخراج نتائج دقيقة خالية من أي أخطاء، ومع ذلك تسمح الوزارة للطلاب بتقديم طلب الاعتراض بعد أعلان النتائج ب10 أيام من أجل إعادة النظر في المواد التي يتعرض بها الطالب لإجراء عملية تصحيح،

كما حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم طلب الاعتراضات والتي تصل قيمتها 3000 دينار عراقي لكل مادة، يعيش الطلاب خلال هذه الفترة والتي تعتبر أصعب فترة حالة من التوتر و القلق لأنهم يريدون معرفة نتائجهم دون تأخير، ترقبوا معنا الفقرات التالية من المقال وسوف نستعرض لحضراتكم نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024.

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024

ظهور نتائج الطلاب الصف الثالث المتوسط الدور الاول لعموم محافظات العراق جاري تصحيحها من قبل الفريق المختص بعملية التصحيح المكلف من وزارة التربية والتعليم، وحسب التصريحات الأخيرة المنشورة عبر الصفحة الرسمية للوزارة بأن فترة التصحيح لن تقل عن 10 أيام وفور الانتهاء يتم اعتماد النتائج من قبل السيد الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم، الذي أكدت على استقرار امتحانات الثالث المتوسط وهناك توقعات بارتفاع نسب النجاح عن السنة الماضية.

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024
نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024

رابط الاستعلام عن النتائج بالرقم الامتحاني

يتم الكشف عن رفع النتائج إلكترونياً بعد اعتمادها مباشرةً لتسهيل الأمور على الطلاب وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:.

  1. أولاً يرجى التوجة بالدخول من خلال المتصفح عبر موقع نتائجنا.
  2. قم بالتوجه إلى قائمة النتائج واختر نتائج الثالث الاعدادي الدور الاول 2024.
  3. تظهر المحافظات بالكامل حدد محافظتك.
  4. ثم اختيار تنزيل.
  5. إدخال الرقم الامتحاني والضغط تأكيد تنزيل pdf.
  6. والنقر على أيقونة عرض.
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يس خالد

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