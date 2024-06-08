فرصة مش هتجيلك تاني!!.. وظائف محافظة الديوانية في العراق عبر بوابة أور eservice.ur.gov.iq

أعلن مركز البيانات الوطني في العراق عن بدء استقبال طلبات التوظيف لعقود في محافظة الديوانية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز القوى العاملة بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهم فيما يلي، نقدم لكم كيفية التقديم على هذه الوظائف من خلال بوابة أور الإلكترونية بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للتقديم تابعونا لمزيد من التفاصيل.

وظائف محافظة الديوانية في العراق

أعلن مركز البيانات الوطنية عن فتح باب التقديم على 5902 درجة وظيفية في محافظة الديوانية حيث يستمر التسجيل حتى الأول من شهر يوليو القادم 2024 ميلاديا، والتقديم على هذه الوظائف مجاني وبدون رسوم، وسيتم تعيين المقبولين بصفة عقد لمدة 3 سنوات، ومن الجدير بالذكر أن أماكن العمل ستكون في دوائر المحافظة وفقا لاحتياجاتها، ويمكن التقديم للوظائف من خلال استمارة التقديم على تعيينات محافظة الديوانية 5902 درجة وظيفية بصفة عقد.

قم بإنشاء حساب على بوابة أور الرقمية.

وبعد ذلك أدخل البيانات المتعلقة بنموذج التقديم.

أرفق كافة الوثائق المطلوبة.

وبعدها اضغط على زر إرسال.

بعد ذلك ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز الاستجابة السريعة “QR-code”.

احتفظ بهذه الوثيقة حتى تتحقق من حالة الطلب.

انتظر حتى يتم مراجعة طلبك والرد عليه.

ما هي شروط التقديم على وظائف محافظة الديوانية في العراق؟

حدد مركز البيانات الوطني الشروط اللازمة للتقديم والتي تشمل:

أن يكون عراقي الجنسية.

أن يكون مقيما في محافظة الديوانية أو في أحد الأقضية والنواحي التابعة لها.

أن يكون قد تخرج في العام الدراسي 2022-2023 أو قبله.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 60 عاما.

ينبغي ألا تكون لديه إدانة بجناية أو جنحة تمس الشرف.

ينبغي ألا يكون الموظف على رأس عمله في أي جهة حكومية أخرى في الوقت الحالي.

الوثائق المطلوبة للتقديم على وظائف محافظة الديوانية في العراق